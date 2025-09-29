Attualità

Genoa-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – La Lazio torna in campo in Serie A. Il club biancoceleste vola allo stadio Ferraris di Genova per sfidare oggi, lunedì 29 settembre, il Genoa nella quinta giornata del campionato italiano. La squadra di Sarri è reduce da un inizio di stagione negativo, con tre sconfitte nelle prime quattro partite e soli tre punti in classifica, frutto della vittoria interna con l'Hellas Verona, e soprattutto dal ko nel derby contro la Roma. Quella di Vieira invece ha superato l'Empoli in Coppa Italia e perso a Bologna nell'ultimo turno di Serie A.  La sfida tra Genoa e Lazio è in programma oggi, lunedì 29 settembre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 
Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Ellertsson, Carboni, Stanciu; Colombo. All. Vieira 
Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Pellegrini; Cataldi, Gila; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos. All. Sarri  Genoa-Lazio sarà trasmessa in diretta televisiva da Dazn, visibile tramite smart tv, ma anche dai canali SkySport. Il match sarà disponibile in streaming sulla piattaforma web di Dazn, sull'app SkyGo e su NOW.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 29 Settembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Sinner, il tabellone di Shanghai: esordio con Altmaier o qualificato, Djokovic in semifinale

22 minuti fa

Super Bowl 2026, Bad Bunny sarà il protagonista dell’intervallo

30 minuti fa

Napoli, lite dopo un tamponamento: accoltellato 54enne che tenta di separare conducenti

39 minuti fa

Sinner-Marozsan, oggi l’azzurro in campo a Pechino – Diretta

58 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio