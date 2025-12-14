Attualità

Genoa-Inter, scontri tra tifosi prima della partita. Cosa sta succedendo

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Scontri e tafferugli prima di Genoa-Inter di oggi, domenica 14 dicembre, fuori dallo stadio Ferraris. Prima della sfida di campionato tra i nerazzurri di Chivu e la squadra di De Rossi, si è acceso il clima all'esterno dell'impianto. I video che circolano in questi minuti sui social raccontano lanci di bengala e fumogeni tra le due tifoserie. A scatenare il tutto, alcuni tifosi del Genoa che avrebbero lanciato oggetti verso i sostenitori avversari posizionati nel piazzale dedicato. I tifosi dell'Inter avrebbero così reagito, cercando il confronto fino all'intervento delle forze dell'ordine.  Nel caos degli scontri, un furgone e uno scooter hanno preso fuoco.    
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 14 Dicembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Serie A, oggi Genoa-Inter – La partita in diretta

23 minuti fa

Fiorentina-Verona 1-2, crisi senza fine per i viola ultimi. Giocatori in lacrime

45 minuti fa

Napoli, litiga con gli ex suoceri e li investe con l’auto: arrestato

1 ora fa

Enrica Bonaccorti e la malattia: “Non ho tantissime speranze”. La figlia: “Vinciamo”

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio