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Genoa-Como, problema all’occhio e sostituzione per Nico Paz: cos’è successo a Marassi

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(Adnkronos) – Problema all'occhio destro per Nico Paz nella partita di Serie A tra il suo Como e il Genoa di oggi, domenica 26 aprile. Il fantasista dei lombardi, coinvolto in un contrasto aereo con Marcandalli nel corso del primo tempo, è stato costretto a uscire dal campo all'intervallo. Come riportato da Dazn, il giocatore avrebbe lasciato il terreno di gioco urlando "Non ci vedo, non ci vedo", con visibile preoccupazione.  Al suo posto, Fabregas ha mandato in campo Maxence Caqueret. Come sta Nico Paz? Il giocatore adesso si sottoporrà ai controlli necessari per chiarire il problema.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 26 Aprile 2026

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