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Genoa-Como 0-2, Fabregas aggancia la Roma e sogna la Champions

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(Adnkronos) – Il Como vince 2-0 a Marassi sul Genoa di Daniele De Rossi oggi, domenica 26 aprile, grazie ai gol di Douvikas e Assane Diao e sale a 61 punti, agganciando la Roma e portandosi a -2 dalla Juventus quarta. Alla squadra di Fabregas basta un gol per tempo per avere la meglio sui rossoblù, mentre De Rossi non riesce a fermare i lariani come invece aveva fatto con la sua Roma. Il Como, quindi, dopo tre sconfitte nelle ultime tre gare torna alla vittoria e riaccende la sua corsa Champions in attesa che la Juve scenda in campo in serata con il Milan. Battuta d’arresto per il Genoa, che resta comunque a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione con 39 punti. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 26 Aprile 2026

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