Genoa, che rivincita su Ryanair: la risposta dopo la vittoria con la Fiorentina è da applausi

(Adnkronos) – Ryanair aveva provato a far decollare l’ironia, ma il Genoa l’ha fatta atterrare dopo 90 minuti. Nei giorni scorsi, la compagnia aerea aveva stuzzicato i rossoblù con una frecciata velenosa: "Brutte notizie per i tifosi del Genoa: nel week-end riparte la Serie A". Il riferimento era all’avvio da incubo della squadra ligure, con appena un punto conquistato nelle prime cinque giornate, frutto di quattro sconfitte e un pareggio. Ma dopo il successo di ieri contro la Fiorentina, il Grifone ha servito la risposta a tono: "Brutte notizie per i social media manager di Ryanair". Insomma, stavolta il Genoa ha preso quota e la compagnia è rimasta a terra. Niente turbolenze per i rossoblù, almeno per una notte: il decollo è riuscito e la vendetta social è servita. Per Ryanair, invece, è tempo di allacciare le cinture: la replica del Grifone è arrivata senza scalo.

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Pubblicato il 11 Ottobre 2026