Genoa-Cagliari 3-0, scatto salvezza per De Rossi

Il Genoa batte 3-0 il Cagliari nel posticipo della ventesima giornata di Serie A, allo stadio 'Ferraris' di Genova, oggi lunedì 12 gennaio. Per i padroni di casa a segno Colombo al 7', Frendrup al 75' e Ostigard al 78'. Vero e proprio scatto salvezza per la squadra di De Rossi, dopo il pareggio agguantato pochi giorni fa contro il Milan: in classifica le due squadre sono appaiate al 15° posto con 19 punti. 
Pubblicato il 12 Gennaio 2026

