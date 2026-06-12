Gennaro Casillo nuovo presidente di Confesercenti Foggia

È Gennaro Casillo il nuovo presidente provinciale di Confesercenti Foggia. L’imprenditore agricolo e presidente del Foggia Calcio è stato eletto all’unanimità dall’Assemblea Provinciale dell’Associazione riunitasi ieri nel capoluogo dauno. Casillo raccoglie il testimone da Maria Antonietta Armillotta, che ha lasciato l’incarico per motivi personali dopo aver guidato l’organizzazione negli ultimi anni con un percorso ricco di impegno e risultati. Nel suo primo intervento da presidente, Casillo ha indicato nell’ascolto della base associativa il punto di partenza del nuovo corso di Confesercenti. Al centro del programma, il sostegno alle imprese del Territorio, l’attenzione alle difficoltà del commercio di vicinato e la costruzione di una rete di collaborazione con le istituzioni e le altre rappresentanze economiche. «La priorità sarà ascoltare gli imprenditori e gli operatori che ogni giorno affrontano le sfide del mercato e del territorio», ha affermato il neo presidente Casillo, evidenziando la necessità di lavorare in sinergia con la Camera di Commercio e con le altre associazioni di categoria per promuovere iniziative e progettualità condivise.

Prima del voto, la presidente uscente Armillotta ha tracciato il bilancio degli ultimi due anni di attività della Confesercenti, mentre la vice presidente Alessandra Menga ha illustrato la proposta di legge per salvare i negozi di vicinato. Sono poi interventi Franco Granata, da sempre anima dell’Associazione, a cui è spettato il compito di presentare il percorso elettorale, e Luigi Rodelli, presidente onorario dell’Assemblea coordinata dal direttore provinciale Peppino Celentano.

L’Assemblea ha inoltre rinnovato gli organismi statutari dell’Associazione, procedendo all’elezione della Presidenza Provinciale, dei Collegi Provinciali, dei Revisori dei Conti e di Garanzia. Nominati anche i delegati alle Assemblee elettorale regionale e nazionale e ha inoltre espresso indicazioni sui nomi dei presidenti nazionale e regionale. A seguire diversi interventi di dirigenti e soci.

Ai lavori hanno partecipato numerosi rappresentanti delle istituzioni e del mondo economico e sindacale, tra cui il presidente della Camera di Commercio di Foggia, Pino Di Carlo, il presidente di Confindustria Foggia, Potito Salatto, l’assessore comunale alle attività produttive del Comune di Foggia, Luigi Iorio, e la segretaria generale della Cisl Foggia, Carla Costantino, nonché dirigenti e responsabili nazionali della Confesercenti.

Nel corso degli interventi è emersa la necessità di rafforzare il confronto tra le parti sociali e consolidare un sistema di relazioni capace di affrontare le principali criticità del territorio. Al neo

presidente sono stati rivolti gli auguri di buon lavoro, con l’auspicio che Confesercenti possa svolgere un ruolo sempre più centrale nel sostegno alle imprese della provincia.



Pubblicato il 12 Giugno 2026