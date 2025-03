Generali: Caltagirone deposita lista Cda, candidati Flavio Cattaneo e Fabrizio Palermo

(Adnkronos) – In vista dell’assemblea di Assicurazioni Generali del prossimo 24 aprile, chiamata a rinnovare il Consiglio di amministrazione, la Vm 2006, società del Gruppo Caltagirone, azionista della Compagnia, ha presentato in data odierna una propria lista di candidati con la seguente composizione: Flavio Cattaneo, Marina Brogi, Fabrizio Palermo, Ines Gandini, Stefano Marsaglia e Tiziana Togna. In relazione alla nomina del sindaco supplente, Vm 2006 ha indicato Annalisa Firmani. —finanzawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Marzo 2025