Gene Hackman, per la polizia è una morte “sospetta”: lui e la moglie Betsy deceduti da tempo

(Adnkronos) – La morte di Gene Hackman e della moglie Betsy Arakawa sono ritenute "sospette" dalla polizia. Anche se al momento non si sospetta un omicidio, gli investigatori hanno avviato ricerche e indagini approfondite per determinarne la causa, secondo quanto riportato da Variety. I corpi di Hackman e Arakawa si trovavano in aree separate della loro casa di Santa Fe, dove sono stati trovati. Lei è stata trovata distesa sul pavimento del bagno, con accanto un flacone di pillole aperto e alcune sparse per terra. L'attore due volte premio Oscar si trovava in un'altra stanza, adiacente alla cucina, con i suoi occhiali da sole al fianco. Entrambi sembravano essere caduti a terra. Inoltre, anche il loro cane è stato trovato morto nell'armadio del bagno, mentre altri due cani sani sono stati trovati nella proprietà, sempre secondo Variety. Secondo il detective, di cui TMZ non fornisce il nome, serve un'indagine approfondita perché "la persona che ha fatto la segnalazione" alla polizia "ha trovato la porta d'ingresso della residenza non protetta e aperta". L'ufficio dello sceriffo della contea di Santa Fe, intervenuto sul posto, non ha notato segni di effrazione nell'abitazione. I vigili del fuoco e il personale dell'azienda del gas hanno verificato la presenza di una possibile fuga di gas o di avvelenamento da monossido di carbonio, ma non sono stati rilevati segni di tali pericoli. “Non ci sono segni evidenti di una fuga di gas”, ha dichiarato il detective Roy Arndt in un mandato di perquisizione, anche se le circostanze sono state ritenute abbastanza sospette da giustificare ulteriori indagini, secondo Variety. I corpi mostravano chiari segni di decomposizione. Il corpo di Arakawa presentava gonfiore al viso e mummificazione di mani e piedi. Il corpo di Hackman presentava segni simili. Vicino al corpo di Arakawa è stato trovato uno scaldino, che potrebbe essere caduto se la donna fosse crollata all'improvviso, ha osservato il detective, come riporta Variety. Gli investigatori hanno richiesto una perquisizione dell'abitazione alla ricerca di telefoni, prove video, Dna, impronte digitali ed eventuali armi. Sebbene non vi fossero segni visibili di traumi, gli investigatori stanno anche esaminando gli oggetti contundenti o taglienti che potrebbero essere stati utilizzati. Le autopsie hanno confermato che nessuno dei due corpi presentava lesioni traumatiche, come ferite da arma da fuoco o da taglio. Gli esami tossicologici e del monossido di carbonio sono in corso. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Febbraio 2025