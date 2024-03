Gemmato: “Per Aifa Nisticò professionista ottimo e profilo giusto”

(Adnkronos) – "Robert Giovanni Nisticò è sicuramente un ottimo professionista, un profondo conoscitore del mondo farmaceutico e quindi immagino sia il profilo giusto per condurre un'Aifa finalmente riformata a performare e a rispondere alle esigenze di velocità e di cura che le aziende, ma soprattutto i cittadini, si aspettano". Così all'Adnkronos Salute il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, a margine del '40esimo anniversario della Federazione italiana società medico scientifiche – Verso gli Stati generali Fism', in corso a Roma oggi e domani. "Per la nomina ufficiale di Nisticò alla presidenza dell'Agenzia italiana del farmaco – aggiunge Gemmato – attendiamo la prossima Conferenza Stato-Regioni, dopo l'indicazione da parte del ministro della Salute Schillaci". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 27 Marzo 2024