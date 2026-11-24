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Gemma Galgani, protagonista del trono over di ‘Uomini e Donne’, è tra gli ospiti della prima puntata dell’ottava stagione di Belve, il programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani, in onda stasera, martedì 24 novembre, alle 21.25. La dama, lontano dal salotto televisivo di Maria De Filippi, si siede sullo sgabello di Fagnani e si lascia andare tra confessioni e racconti inediti.

Nata a Torino nel 1950, Gemma Galgani è da sempre appassionata di spettacolo, ha iniziato presto a lavorare nel mondo del teatro, arrivando a ricoprire il ruolo di direttrice del Teatro Alfieri di Torino. “Ho fatto di tutto, dalla cassiera all’archivista, dall’addetto stampa al direttore dell’Alfieri. Conoscevo perfettamente quel mondo”, aveva raccontato in un’intervista a La Stampa. Il teatro, però, non è stato l’unico capitolo della sua vita. Gemma, prima di vestire i panni di dama, ha aperto anche un ristorante a Sestriere, in provincia di Torino, ha lavorato a Roma per Radio Capital e ha ricoperto il ruolo di project manager un resort a Torino. Successivamente è tornata al mondo teatrale, conoscendo artisti come Vittorio Gassman, Renato Zero e Gigi Proietti.

Nel 2010 entra a ‘Uomini e Donne’ e da quel momento la sua vita cambia: Galgani diventa uno dei personaggi più noti e amati del programma di Maria De Filippi. Un’esperienza che lei stessa racconta una rinascita. “Sono rinata con la trasmissione. Ho iniziato che avevo le ballerine, poi sono passata ai tacchi 12 e non mi fermavo più”, racconta a Fagnani. Nel corso dell’intervista a Belve, non mancano frecciate a Tina Cipollari. “Mi descrive come fissata con il sesso, a me sembra più fissata lei col sesso. Io lo metto in pratica. Lei?”, dice Galgani.

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Pubblicato il 24 Novembre 2026