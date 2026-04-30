Gemini impara a ricordare: le nuove funzioni dell’assistente Google

(Adnkronos) – L'idea di un'intelligenza artificiale universale e identica per ogni utente sembra destinata a tramontare definitivamente. La nuova visione per Gemini punta a trasformare l'assistente in un collaboratore capace di evolversi seguendo le specifiche necessità del singolo interlocutore, abbandonando la logica delle risposte standardizzate per abbracciare un modello sartoriale. L'obiettivo dichiarato è quello di creare uno strumento che non si limiti a elaborare dati, ma che comprenda profondamente il contesto in cui opera, diventando un supporto unico per chiunque lo utilizzi. Con il debutto della funzione Memoria in Italia, il sistema inizia a trattenere i dettagli e le preferenze condivise durante le interazioni precedenti. Questo approccio trasforma il dialogo in un’esperienza naturale, simile a quella che si avrebbe con un partner che già conosce i gusti dell'utente. Che si tratti di suggerire il tema per una festa basandosi sui superpoteri di un fumetto citato mesi prima, o di consigliare un saggio in linea con i trend di BookTok già analizzati, Gemini agisce ora con una consapevolezza del contesto che prima era assente. Persino la creazione di contenuti per piattaforme come YouTube beneficia di questa memoria storica, permettendo al sistema di proporre idee coerenti con i progetti passati, come la narrazione di esperienze legate alla cultura giapponese o alle tradizioni artigianali. Uno dei maggiori ostacoli nel passaggio da un'intelligenza artificiale all'altra è sempre stata la necessità di ricominciare da zero, perdendo mesi di "addestramento" personale. Per ovviare a questo problema, sono stati introdotti strumenti di transizione che consentono di importare ricordi e cronologie da applicazioni concorrenti. Attraverso il caricamento di un semplice file ZIP o l'utilizzo di un comando specifico per generare riepiloghi sintetici, è possibile trasferire in Gemini l'intero bagaglio di interessi e relazioni già costruito altrove. Questa funzione permette all'utente di non dover rispiegare chi sono i propri familiari o quali siano i propri obiettivi professionali, garantendo una continuità operativa immediata. Nonostante l'automazione spinta, il controllo resta saldamente nelle mani dell'utilizzatore. La funzione di contesto personale è attiva di default per massimizzare la pertinenza delle risposte, ma può essere gestita o disattivata in qualsiasi momento attraverso le impostazioni dell'applicazione. La possibilità di eliminare singole conversazioni o l'intero archivio nella sezione attività assicura che la personalizzazione non vada mai a discapito della trasparenza e della sicurezza dei dati, mantenendo un equilibrio tra efficienza tecnologica e tutela della privacy.

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Pubblicato il 30 Aprile 2026