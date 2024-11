Gelo sull’Italia con neve anche in collina e da martedì arriva la pioggia: le previsioni

(Adnkronos) – Gelo e neve anche a bassa quota sull'Italia. Mattia Gussoni, meteorologo del sito iLMeteo.it comunica che l’ingresso di correnti fredde dai Balcani alimentano un veloce centro depressionario che sta provocando un peggioramento del tempo sulle regioni adriatiche e al Sud. Il sensibile abbassamento delle temperature (differenze anche di 8°C rispetto ai giorni scorsi) sta favorendo nevicate fin sopra i 5-600 metri su Marche e Abruzzo e oltre i 1000-1200 metri sui rilievi meridionali. L’alta pressione invece si sta rinforzando al Nord dove è il sole a prevalere. Questa fase perturbata e decisamente invernale si esaurirà presto e già domenica 1 dicembre il tempo migliorerà sulle regioni centrali, mentre su quelle meridionali insisteranno ancora condizioni di tempo a tratti instabile. La nostra attenzione però si concentra su quello che accadrà la prossima settimana: dopo un lunedì che trascorrerà all’insegna di un tempo tutto sommato tranquillo, da martedì l’Italia verrà raggiunta da una perturbazione atlantica. Questo nuovo peggioramento, più mite rispetto a quello attuale, porterà precipitazioni sparse al Nordest e a tratti moderate al Centro-Sud fino a mercoledì 4. Con l’arrivo di questa perturbazione inizierà una fase del tempo caratterizzata dalla presenza dell’alta pressione poco a ovest dell’Italia e il conseguente afflusso più instabile proveniente dall’Europa settentrionale. In base all’avanzamento o meno dell’alta pressione verso ovest, le perturbazioni in arrivo avranno una componente più fredda o più mite. Ebbene, quella più fredda potrebbe interessare l’Italia proprio nel weekend dell’Immacolata quando potrebbe tornare la neve a bassa quota anche al Nord. NEL DETTAGLIO

Sabato 30. Al Nord: soleggiato. Al Centro: pioggia e neve in collina sulle Adriatiche. Al Sud: instabile con pioggia e neve a 1000 metri.

Domenica 1. Al Nord: soleggiato. Al Centro: più nubi sulle Adriatiche, venti da nord, sole altrove. Al Sud: cielo spesso coperto, poche piogge.

Lunedì 2. Al Nord: sole prevalente. Al Centro: bel tempo. Al Sud: nubi sparse.

Tendenza: martedì peggiora al Centro-Nord, poi anche al Sud. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 30 Novembre 2024