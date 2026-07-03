GeForce NOW, 12 nuovi titoli e potenziamento delle prestazioni cloud

(Adnkronos) – GeForce NOW per il mese di luglio 2026, introduce 12 nuovi titoli compatibili con la piattaforma. L’offerta tecnologica Nvidia si conferma orientata alla democratizzazione dell’accesso ad hardware di fascia alta, eliminando la necessità di aggiornamenti fisici per gli utenti grazie all’infrastruttura cloud GeForce NOW che mette a disposizione prestazioni equivalenti alle GPU GeForce RTX 5080. Il servizio integra tecnologie avanzate quali il NVIDIA DLSS, che utilizza l'intelligenza artificiale per l'upscaling delle immagini, il ray tracing per una gestione realistica dell'illuminazione e NVIDIA Reflex per la riduzione della latenza di sistema, garantendo un'esperienza di gioco fluida su una vasta gamma di dispositivi. La line-up di luglio si apre con l’integrazione di Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains, e Meccha Chamaleon che ha raggiunto l'eccezionale traguardo di 10 milioni di copie vendute, un successo trainato dalla viralità di un gameplay immediato basato sul nascondino competitivo. Il titolo di lemorion_1224, che ha completato il gioco in soli 60 giorni di programmazione, è ancora al primo posto della classifica Steam. Seguiranno, nel corso del mese, ulteriori uscite strategiche come Assassin’s Creed Black Flag Resynced, The Planet Crafter e Corsair Cove. La strategia di NVIDIA punta a consolidare la compatibilità con i principali store digitali, tra cui Steam, Ubisoft Connect e il catalogo Xbox Game Pass, favorendo un ecosistema di gioco distribuito. Parallelamente alle novità software, la piattaforma ha esteso le proprie iniziative commerciali, offrendo sconti sugli abbonamenti annuali sia per il piano Ultimate che per quello Performance. L'integrazione tra le capacità di calcolo remoto e il supporto a store multicanale si pone come obiettivo principale quello di rendere la libreria di giochi per PC accessibile in modalità on-demand, garantendo una continuità operativa che prescinde dalle limitazioni hardware dei singoli terminali client. La disponibilità di titoli su Game Pass e Steam permette agli utenti di integrare le proprie collezioni personali con le nuove uscite, consolidando il ruolo del cloud gaming come infrastruttura di riferimento per la fruizione di contenuti multimediali complessi, indipendentemente dalla potenza di elaborazione locale.

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Pubblicato il 3 Luglio 2026