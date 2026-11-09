Geely lancia in Cina la Xingyao 6 EF, berlina ibrida a metanolo

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Geely ha presentato a Shenyang la Xingyao 6 EF, che il costruttore cinese indica come la prima berlina ibrida a metanolo prodotta in serie al mondo. La vettura può viaggiare in modalità elettrica oppure utilizzare metanolo e benzina, puri o miscelati in qualsiasi proporzione nello stesso serbatoio. Il modello è destinato al mercato solo al mercato cinese.

Con la batteria carica e il pieno di metanolo, Geely dichiara per la Xingyao 6 EF un’autonomia complessiva di circa 1.250 chilometri nel ciclo di prova cinese CLTC. A parità di carica, con un pieno di benzina la percorrenza sale a 1.880 chilometri. In modalità esclusivamente elettrica l’autonomia dichiarata è di 230 chilometri.

Un sensore misura in tempo reale la concentrazione di metanolo nel carburante e trasmette il dato alla centralina, che regola iniezione e accensione in base alla composizione della miscela. Il motore termico raggiunge, secondo Geely, un rendimento del 48,15%. L’iniezione diretta a 350 bar e il sistema di accensione ad alta potenza consentono, dichiara la casa, l’avviamento anche a temperature prossime ai 40 gradi sotto zero.

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Pubblicato il 9 Novembre 2026