Gears of War Reloaded arriva su PS5, Xbox e PC ad agosto

(Adnkronos) – Xbox Game Studios, in collaborazione con i team di sviluppo The Coalition, Sumo Digital e Disbelief, ha annunciato l’uscita di Gears of War: Reloaded, nuova versione del classico videogioco sparatutto in terza persona, in arrivo il 26 agosto 2025. Il titolo sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (Steam e Microsoft Store) al prezzo di 39,99 dollari, con supporto completo al cross-play e alla progressione condivisa tra le piattaforme. Il gioco sarà incluso anche nel catalogo Game Pass fin dal giorno di lancio. Gears of War: Reloaded si configura come una riedizione tecnica e contenutistica dell’originale Gears of War, pubblicato per la prima volta nel 2006. Il progetto è concepito come una forma di rielaborazione e aggiornamento del titolo che ha dato avvio alla serie, in vista del ventesimo anniversario del franchise previsto per il 2026. Il rilascio multipiattaforma rappresenta un’apertura verso nuove fasce di pubblico, con l’intento di rendere accessibile l’esperienza originale anche ai giocatori delle ultime generazioni. Il gioco include l’intero contenuto della Ultimate Edition, comprendendo tutti gli aggiornamenti post-lancio, tra cui un atto aggiuntivo per la Campagna, tutte le mappe e le modalità multigiocatore, nonché una selezione completa di personaggi e elementi cosmetici sbloccabili tramite progressione. La Campagna potrà essere affrontata in cooperativa da due giocatori, mentre la modalità Versus supporterà fino a otto partecipanti. L’esperienza multigiocatore sarà disponibile con funzionalità cross-platform anche in assenza di un account Microsoft, sebbene l’accesso a funzionalità avanzate, come la progressione sincronizzata tra dispositivi e gli inviti incrociati, richieda la registrazione. Sotto il profilo tecnico, Reloaded presenta numerosi miglioramenti grafici e prestazionali. La modalità Campagna raggiungerà i 60 fotogrammi al secondo, mentre il multigiocatore sarà fruibile fino a 120 fps. Il gioco supporterà risoluzione in 4K, HDR, Dolby Vision, audio Dolby Atmos 7.1.4 e un sistema di audio spaziale 3D. Le texture e gli effetti visivi sono stati rimasterizzati, con particolare attenzione a ombre, riflessi e anti-aliasing. L’assenza di schermate di caricamento nella Campagna contribuisce a offrire un’esperienza più fluida e immersiva. Un aggiornamento gratuito sarà disponibile per coloro che hanno acquistato la versione digitale di Gears of War: Ultimate Edition prima del 5 maggio 2025. Gli utenti idonei riceveranno un codice per il download della nuova edizione prima del lancio ufficiale. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 5 Maggio 2025