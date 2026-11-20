(Adnkronos) – L’universo del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon si prepara ad accogliere una nuova meccanica ludica e un cambiamento nella cadenza distributiva internazionale con l’arrivo dell’espansione Megaevoluzione – Colpi Danzanti, annunciata da The Pokémon Company International e prevista nei negozi autorizzati di tutto il mondo a partire da sabato 6 febbraio 2027, data che inaugura la pubblicazione sistematica dei futuri set nella giornata di sabato.

Il cuore tematico e regolamentare dell’espansione è costituito dal debutto nel formato da tavolo dei Pokémon Megaevoluzione Z, creature introdotte originariamente nei contenuti scaricabili Megadimensione del videogioco Leggende Pokémon: Z-A e guidate in questa raccolta da Mega Lucario Z, affiancato da altri esemplari quali Mega Garchomp Z, Mega Absol Z e Mega Glimmora. La lista delle carte comprende cinque Pokémon-ex Megaevoluzione, quattro Pokémon-ex, undici carte rare illustrazione di Pokémon, diciassette carte tra Pokémon, carte Allenatore e carte Energia speciali in versione ultrarara, oltre a sei carte tra Pokémon e carte Aiuto in versione rara illustrazione speciale, distribuite all’interno di buste di espansione, set Allenatore Fuoriclasse e collezioni dedicate.

Prima dell’approdo sugli scaffali, il circuito competitivo del programma Play! Pokémon ospiterà una serie di tornei prerelease a partire dal 23 gennaio 2027 presso i negozianti indipendenti aderenti, consentendo ai giocatori di sperimentare in anteprima le nuove strategie di costruzione dei mazzi. A completare la finestra di lancio provvederà inoltre la versione digitale dell’espansione, accessibile dal 4 febbraio 2027 sull’applicazione GCC Pokémon Live per piattaforme iOS, Android, macOS e Windows, dove gli utenti potranno collezionare le nuove carte dedicate ai Pokémon-ex Megaevoluzione, sfidarsi online e sbloccare bonus in-game al momento dell’accesso.

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Pubblicato il 20 Novembre 2026