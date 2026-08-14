Attualità

Gb, Nigel Farage rieletto: leader di Reform Uk in Parlamento con il 62,82% dei voti

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Il leader del partito di Reform UK Nigel Farage è stato rieletto con il 62,82% dei voti membro del Parlamento per Clacton, dopo essersi dimesso a luglio e aver indetto nuove elezioni suppletive con l'obiettivo di vincere nuovamente e dimostrare così all'"establishment"che l'opinione pubblica è dalla sua parte.  Secondo l'emittente britannica Sky News, Farage si è dimesso a luglio per protestare contro i controlli normativi e un'indagine parlamentare sulle donazioni e altri finanziamenti ricevuti.   
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 14 Agosto 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Eruzione Etna, non solo stop ai voli: arriva la stretta per salire sul vulcano

6 minuti fa

Segrega compagna e il suo bimbo e la picchia con una mazza chiodata, orrore a Napoli

18 minuti fa

Scontro tra auto nel messinese, morto 21enne sulla Statale 177

50 minuti fa

Migranti, Meloni: “In Ue molti condividono Italia su priorità difesa sicurezza”

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio