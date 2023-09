Gb, catturato il detenuto evaso aggrappandosi al camioncino delle consegne

(Adnkronos) – Si è conclusa la fuga del detenuto britannico Daniel Khalife, in carcere con l'accusa di terrorismo, evaso uscendo dalle cucine della prigione di Wandsworth, aggrappato al camioncino delle consegne. L'uomo è stato catturato a Chiswick, dopo che ieri sera diverse persone avevano detto di averlo visto. Khalife è sotto custodia dalle 11 di questa mattina, ha annunciato la polizia. La polizia aveva offerto una ricompensa di 20mila sterline in cambio di informazioni utili alla sua cattura, e la famiglia di Khalife lo aveva esortato a "consegnarsi". Più di 150 agenti dell'antiterrorismo sono stati coinvolti nella caccia all'uomo a livello nazionale, durante la quale porti ed aeroporti del Regno Unito sono stati messi in allerta. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 9 Settembre 2023