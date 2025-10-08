Gaza, Trump: “Negoziati vanno molto bene”. Israele pone veto su rilascio Barghouti ma per Hamas è “centrale”

(Adnkronos) – "Stanno andando molto bene'' i negoziati in corso in Egitto per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump annunciando che ''penso che qualcosa accadrà, ci sono buone probabilità che accada. Potrei andarci verso il fine settimana, magari domenica", senza specificare in quale località. Recandosi a una tavola rotonda sul gruppo 'Antifa', Trump ha aggiunto che ''ci sono ottime probabilità che le trattative procedano molto bene". Sui negoziati a Sharm el-Sheikh ha detto che ''abbiamo una squadra fantastica lì, ottimi negoziatori''. Israele ha posto il veto sul rilascio di Marwan Barghouti e Ahmad Saadat dalle carceri israeliane nell'ambito dei negoziati indiretti con Hamas su quali palestinesi sarebbero stati rilasciati in cambio della liberazione degli ostaggi ancora nella Striscia di Gaza. Lo hanno dichiarato fonti israeliane citate dal sito di Yediot Ahronot. Ma la leadership di Hamas ha detto ai mediatori al Cairo che la scarcerazione di Barghouti è ''centrale'' per il buon esito dell'accordo con Israele per porre fine alla guerra a Gaza. Lo ha dichiarato al Times of Israel una fonte vicina ai negoziati, spiegando che per Hamas "il destino di Barghouti resta assolutamente centrale in questi colloqui". Barghouti sta attualmente scontando cinque ergastoli in una prigione israeliana per aver pianificato attacchi durante la Seconda Intifada in cui morirono cinque civili. Ha negato le accuse a suo carico, rifiutando la giurisdizione del tribunale israeliano. "I mediatori hanno dato a entrambe le parti tempo fino a venerdì mattina per annunciare e firmare la prima fase dell'accordo" per il cessate il fuoco a Gaza e lo scambio tra detenuti palestinesi e ostaggi israeliani. Lo ha riferito una fonte egiziana vicina ai negoziati a Sky News in arabo.

