Gaza, sfida a Netanyahu sul palco di Hamas per il rilascio dei tre ostaggi

(Adnkronos) – Hamas ha allestito il palco per il rilascio dei tre ostaggi israeliani Ohad Ben Ami, Eli Sharabi e Or Levy previsto per oggi a Deir al-Balah, nel centro della Striscia di Gaza. E' la prima volta che Hamas sceglie questa località per liberare i suoi prigionieri. Sul palco è presente uno striscione raffigurante un pugno con una bandiera palestinese e le parole "vittoria totale" scritte in ebraico, sopra a un'immagine del primo ministro Benjamin Netanyahu. Le parole citate sono proprio quelle di Netanyahu che ha giurato che la guerra non finirà finché Israele non otterrà la "vittoria totale" di Hamas. Il rilascio dei tre ostaggi è previsto alle 10 ora locale, le 9 in Italia, riferiscono fonti della sicurezza israeliana. Il trasferimento dei rapiti è sempre nelle mani degli operatori della Croce Rossa. I tre gli ostaggi saranno scortati fuori da Gaza dalle truppe dell'Idf fino a una base militare vicino a Re'im, dove saranno sottoposti a un primo controllo fisico e incontreranno le loro famiglie. Quindi saranno ricoverati in ospedale. In cambio dei tre civili israeliani, Israele libererà 183 detenuti palestinesi.

Eli Sharabi, 52 anni, era stato sequestrato insieme al fratello Yossi nel kibbutz Beeri, vicino al confine della Striscia di Gaza, il 7 ottobre del 2023. La moglie e due figlie erano state uccise nella stanza di sicurezza della loro casa. Yossi è stato ucciso durante il sequestro. Il suo corpo rimane nelle mani di Hamas.

Or Levy, 34 anni, residente a Rishom LeZiom, a sud di Tel Aviv, era al rave Supernova, vicino al kibbutz di Reim, quando è stato rapito. La moglie Einav era stata uccisa durante l'attacco. Il suo corpo era stato ritrovato nel rifugio in cui aveva cercato di nascondersi con il marito. Il figlioletto Almong, da allora è con i nonni.

Ohad Ben Ami, che ha 56 anni, era stato anche lui rapito a Be'eri, insieme alla moglie Raz Ben Ami che era stata rilasciata nel corso della tregua di una settimana del novembre del 2023. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 8 Febbraio 2025