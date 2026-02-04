Attualità

Gaza, “raid aerei israeliani: 9 morti, ci sono anche tre bambini”

Foto di AdnKronos AdnKronos
(Adnkronos) –  Raid aerei israeliani sulla Striscia di Gaza hanno provocato questa mattina la morte di nove persone, tra cui tre bambini, e il ferimento di altre 31. Ad annunciarlo è stata la Difesa civile del territorio palestinese.  L'esercito israeliano ha dichiarato di aver effettuato "attacchi di precisione" dopo che i suoi soldati sono stati colpiti e uno di loro è rimasto gravemente ferito.  
Pubblicato il 4 Febbraio 2026

