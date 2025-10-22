Attualità

Gaza, Meloni: “Pronti a riconoscere Palestina con Hamas disarmato e senza un ruolo”

(Adnkronos) – Per un futuro di pace in Medio Oriente "Hamas deve accettare di non avere alcun ruolo nella governance transitoria e nel futuro Stato palestinese, e deve essere disarmato, per impedire che continui a rappresentare una minaccia per la stabilità regionale". Così la premier Giorgia Meloni, intervenendo in Senato per le sue comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo di domani e venerdì, 23 e 24 ottobre. "Sono queste le precondizioni necessarie anche per il riconoscimento da parte dell’Italia dello Stato di Palestina, come anche da indicazione di questo Parlamento. Il governo è pronto ad agire di conseguenza quando queste condizioni si saranno materializzate", sottolinea. E ricorda: "Abbiamo avuto, anche in questi giorni, prova della ferocia di questa organizzazione anche nei confronti degli stessi palestinesi, in una pericolosa serie di esecuzioni sommarie che consideriamo inaccettabili".   
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 22 Ottobre 2025

