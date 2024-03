Gaza, Meloni ai leader Ue: “Europa giochi ruolo di peso in soluzione crisi”

(Adnkronos) – L'Europa deve giocare un ruolo di peso nella soluzione del conflitto in Medio Oriente e l'ipotesi di un intervento di Israele a Rafah desta preoccupazione. Questi alcuni dei concetti espressi da Giorgia Meloni davanti agli altri leader del Consiglio europeo. In occasione della sessione di lavoro con il Segretario Generale dell'Onu, Antonio Guterres, la presidente del Consiglio ha posto l'accento su diversi temi a partire dalla crisi in Medio Oriente. Nell'auspicare un'immediata pausa umanitaria che porti a un cessate il fuoco sostenibile, ha evidenziato come la Ue possa e debba giocare un ruolo di primo piano nella soluzione della crisi. Meloni – si apprende da fonti della delegazione italiana – si è detta particolarmente preoccupata per le prospettive di un'operazione di terra di Israele a Rafah. L'Italia, ha affermato ancora Meloni, insieme alla Fao, al Pam e alla Croce Rossa internazionale ha lanciato l'iniziativa "Food for Gaza" con l'obiettivo di creare un meccanismo di coordinamento per affrontare la drammatica insicurezza alimentare della popolazione civile, rispondendo ai bisogni immediati e allo stesso tempo elaborando soluzioni per il medio termine, tra cui la ricostruzione e, in ultima analisi, un percorso di pace. Nel corso della sessione di lavoro, la premier Giorgia Meloni ha inoltre sottolineato l'importanza di sostenere la crescita economica e sociale del "Global South" attraverso "un imponente piano di finanziamenti, del quale il Piano Mattei, così come la strategia Global Gateway dell'Unione Europea, potranno costituire componente e volano", si apprende da fonti della delegazione italiana. Questo, ha proseguito Meloni, è anche il modo migliore per affrontare il problema della migrazione illegale, per combattere i trafficanti di esseri umani, "nemici nostri e dello sviluppo delle Nazioni più povere". Il contrasto all'immigrazione illegale e al traffico di esseri umani è un tema che l'Italia intende affrontare anche nel quadro della Presidenza italiana del G7 promuovendo "un'alleanza globale contro il traffico di migranti e su cui anche l'Onu può offrire un contributo di straordinaria importanza", ha detto ancora secondo quanto si apprende. In tema di intelligenza artificiale, Meloni ha ricordato la particolare attenzione riservata al tema nel quadro della Presidenza italiana del G7. Infine, sulla lotta al traffico di esseri umani, la presidente del Consiglio ha sottolineato come l'Onu possa giocare un ruolo significativo. Il Segretario Generale ha espresso apprezzamento nei confronti della Presidenza italiana del G7, affermando che l'Onu fa affidamento sulla leadership italiana sui principali temi dell'agenda internazionale. Guterres, inoltre, ha concordato con Meloni sulla necessità di un ruolo di maggior peso dell'Unione europea sul piano internazionale. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 21 Marzo 2024