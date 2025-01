Gaza, Israele sospende ritorno palestinesi al Nord: “Hamas ha violato accordo”

(Adnkronos) – Migliaia di palestinesi sfollati sono impossibilitati a fare ritorno alle loro case nel nord della Striscia di Gaza, dopo che Israele ha bloccato una strada principale, accusando Hamas di aver violato i termini dell'accordo di cessate il fuoco. La disputa è scoppiata dopo che Hamas ha rilasciato quattro soldatesse israeliane e Israele ha liberato 200 prigionieri palestinesi. Il governo israeliano ha detto che ai palestinesi non sarà permesso di viaggiare verso nord finché non saranno stati predisposti piani per il rilascio della civile israeliana Arbel Yehud. Hamas ha insistito sul fatto che è viva e che verrà liberata la prossima settimana.

Secondo l'accordo, Hamas avrebbe dovuto rilasciare i civili prima dei soldati. Ieri sera, mentre la folla si radunava lungo la strada al-Rashid, nel centro di Gaza, per tornare a casa, sarebbero stati sparati alcuni colpi d'arma da fuoco. Le Forze di difesa israeliane hanno affermato che le truppe nella Striscia di Gaza centrale hanno sparato dopo che "sono stati identificati diversi raduni di decine di sospetti che rappresentavano una minaccia per le forze. Contrariamente a quanto riportato nelle ultime ore, tutte le sparatorie avvenute nella zona sono state effettuate allo scopo di distanziare le persone e non mirate a ferirle. Sottolineiamo che, allo stato attuale, non si hanno notizie di feriti tra i sospettati a seguito della sparatoria". Il termine per il ritiro israeliano dal Libano meridionale è scaduto stamattina, ma le truppe israeliane rimarranno in alcune zone poiché Israele afferma che l'accordo di cessate il fuoco con Hezbollah non è stato pienamente implementato. L'accordo siglato 60 giorni fa, mediato da Stati Uniti e Francia e che pose fine a 14 mesi di conflitto, prevedeva il ritiro per oggi delle truppe israeliane dal Libano meridionale e la rimozione dei combattenti e delle armi di Hezbollah dall'area, dove, al suo posto dovrebbero essere schierati migliaia di soldati libanesi. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Gennaio 2025