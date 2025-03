Gaza, Israele accusa “Hamas respinge estensione tregua e si riarma”

(Adnkronos) – Hamas "ha respinto la proposta dell'inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff di estendere il cessate il fuoco temporaneo" a Gaza "durante il Ramadan e la Pasqua''. Così il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar su 'X', riferendo di un suo colloquio con il ministro degli Esteri britannico David Lammy. ''Israele ha accettato la proposta di Witkoff a condizione che Hamas rilasci gli ostaggi'', ha sottolineato Sa'ar, mentre ''Hamas ha respinto l'offerta''. ''Durante la fase uno di 42 giorni, 25mila camion di aiuti sono entrati a Gaza: metà del bilancio di Hamas a Gaza proviene da questi camion! Hamas sta ripristinando le sue capacità militari e reclutando nuovi, giovani terroristi. Questo non può continuare!'', ha aggiunto Sa'ar. Intanto sarebbero in corso colloqui diretti tra l'amministrazione Trump e Hamas sul rilascio degli ostaggi americani ancora detenuti a Gaza e sulla possibilità di un più ampio accordo per mettere fine alla guerra, hanno rivelato ad Axios due fonti direttamente al corrente delle discussioni, secondo cui gli incontri, senza precedenti, tra l'inviato presidenziale americano per la questione degli ostaggi, Adam Boehler, e il gruppo palestinese sono avvenuti nelle ultime settimane a Doha, in Qatar. Dei 5 ostaggi che sarebbero ancora detenuti nella Striscia, si ritiene che solo uno, il 21enne Edan Alexander, sia ancora in vita. Secondo Axios, l'amministrazione Trump si è consultata con Israele sulla possibilità di avviare colloqui con Hamas, ma Israele avrebbe appreso del contenuto dei colloqui attraverso altri canali. Nessun accordo sarebbe stato ancora raggiunto. Netanyahu: "Israele raggiungerà obiettivi e otterrà vittoria" Israele è in ogni caso ''determinato a raggiungere pienamente gli obiettivi della guerra'' e a "ottenere la vittoria'' sull'Iran e i suoi alleati, ha dichiarato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu nella cerimonia di giuramento del nuovo capo di Stato maggiore delle Idf, le Forze di sicurezza israeliane, il generale Eyal Zamir. Come basi per garantire la sicurezza di Israele, Netanyahu ha citato ''una mentalità di attacco, una forza schiacciante, perseveranza, sicurezza e un senso di rettitudine''. ''La missione contro Hamas non è ancora terminata'', ha quindi dichiarato il generale Zamir durante la cerimonia. "Il compito che mi viene assegnato oggi è chiaro: guidare le Idf alla vittoria", ha affermato Zamir. Rivolgendosi alle famiglie degli ostaggi ancora nella Striscia di Gaza, il generale ha sottolineato che "i vostri cari sono davanti ai miei occhi. Il nostro dovere morale è chiaro: riportare tutti a casa, in qualsiasi modo possibile e il più rapidamente possibile". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 5 Marzo 2025