Gaza, iniziati a Doha negoziati per seconda fase accordo Israele-Hamas

(Adnkronos) – Sono iniziati a Doha i negoziati per la seconda fase dell'accordo

tra Israele e Hamas finalizzato a proseguire il cessate il fuoco in vigore dal 19 gennaio nella Striscia di Gaza e a ottenere lo scambio tra ostaggi e detenuti palestinesi. Lo rende noto un alto funzionario di Hamas, Abdel Rahamane Shadid. "E' iniziato un nuovo ciclo di negoziati per il cessate il fuoco" e "ci auguriamo che questo si traduca in progressi tangibili verso l'avvio della seconda fase", ha affermato in una nota. "Il nostro movimento sta affrontando questi negoziati in modo positivo e responsabile", ha aggiunto. Fonti di Hamas avevano dichiarato in mattinata al quotidiano saudita Asharq Al-Awsat che i colloqui del gruppo con l'inviato del presidente degli Stati Uniti per gli affari degli ostaggi Adam Boehler sono stati "positivi", ma che ci vorrà più tempo prima che producano risultati. Secondo le fonti, gli Stati Uniti hanno avviato le discussioni, ma i leader di Hamas hanno proposto un "hudna" – un cessate il fuoco della durata compresa tra cinque e dieci anni – a Boehler. Tuttavia, le fonti hanno sottolineato che Hamas non si è impegnata a disarmare, affermando che tale decisione è una questione interna palestinese che potrebbe essere affrontata solo come parte di un processo politico che garantisca la creazione di uno stato palestinese. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 11 Marzo 2025