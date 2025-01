Gaza, il piano di Trump per la fine della guerra: la tregua non basta

(Adnkronos) – L'amministrazione di Donald Trump ha iniziato, da subito, a lavorare alla seconda fase dell'accordo per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e il rilascio degli oltre 60 ostaggi che Hamas deve ancora decidere di liberare. Il nuovo team di politica estera di Trump è impegnato a raggiungere una fine permanente del conflitto, secondo lo scenario delineato da Politico. Ma, spiegano funzionari a condizione di anonimato, la sfida è difficile. ''Quello che Biden ci ha lasciato è la fine dell'inizio, non l'inizio della fine'', ha commentato un funzionario. Come trasformare un iniziale cessate il fuoco di sei settimane in uno definitivo e verificare che le condizioni per raggiungere questo risultato esistano, ciò a cui il team Trump sta lavorando. Un altro ''grattacapo diplomatico'', come lo definisce Politico, che il team Trump si trova ad affrontare è come garantire il rilascio di oltre 60 israeliani e ostaggi stranieri che Hamas non ha ancora annunciato di voler rilasciare. E come, se mai fosse possibile, Trump possa aiutare Israele a raggiungere il suo obiettivo di distruggere completamente Hamas. ''Non è la nostra guerra, è la loro guerra. Non sono fiducioso'', ha messo le mani avanti Trump nel giorno del suo insediamento. Nel frattempo, i funzionari della nuova Amministrazione affermano che il team di Trump darà priorità agli sforzi per normalizzare i rapporti tra Israele e Arabia Saudita. Impegnati a raggiungere gli obiettivi nell'area saranno il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz e il Segretario di Stato Marco Rubio, come hanno detto a Politico funzionari e consiglieri a condizione di anonimato. In campo poi il nuovo team di Trump per il Medio Oriente, composto tra gli altri da Steve Witkoff, il suo inviato per la regione, il vice inviato Morgan Ortagus ed Eric Trager, il nuovo direttore senior di Trump per il Medio Oriente nel Consiglio per la sicurezza nazionale. Witkoff ha già lavorato insieme agli inviati di Biden a Doha, in Qatar, per finalizzare la prima fase dell'accordo per Gaza e sugli ostaggi. Waltz ha invece affermato che "Hamas deve essere distrutta al punto che non possa ricostituire" la sua forza militare e che non dovrà avere alcun ruolo nel governare Gaza. Come ciò accadrà resta da vedere, dato che anche dopo 15 mesi di guerra Hamas governa ancora Gaza, scrive Politico. Waltz e il suo omologo nell'Amministrazione Biden, Jake Sullivan, hanno lavorato a stretto contatto per il buon esito dell'accordo nelle ultime settimane dell'amministrazione precedente. Ma Waltz non ha gli ha risparmiato critiche ha fatto sapere che il nuovo team di Trump avrebbe revocato tutti i blocchi imposti da Biden sui trasferimenti di armi a Israele. "Penso che siamo a un punto molto positivo perché il governo israeliano a volte non ha ascoltato i consigli non proprio buoni che provenivano da questa amministrazione", ha detto Waltz. "Non vedrete questa amministrazione frenare impedendo che Israele possa armarsi", ha detto. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 23 Gennaio 2025