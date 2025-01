Gaza, il governo israeliano approva l’accordo per il cessate il fuoco

(Adnkronos) – Il governo di Israele ha approvato nelle prime ore di oggi, 18 gennaio, l'accordo sul cessate il fuoco e sul rilascio degli ostaggi a Gaza, aprendo la strada all'entrata in vigore della tregua a partire da domani, domenica 19 gennaio. Lo riferisce l'ufficio del primo ministro israeliano dopo oltre 5 ore di deliberazioni. Il via libera del governo israeliano arriva dopo che il gabinetto di sicurezza aveva in precedenza dato il suo via libera all'accordo di cessate il fuoco con Hamas nonostante il ministro per la Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir e il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich avessero votato contro l'intesa. Secondo i media israeliani 24 ministri avrebbero votato a favore e otto contro l'accordo che dovrebbe entrare in vigore domani. Ora che il governo ha approvato l'accordo, gli oppositori dell'accordo possono presentare un ricorso all'Alta Corte di Giustizia, anche se è improbabile che la corte intervenga. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Gennaio 2025