Gaza, Idf: “Raid sulla Striscia dopo attacco contro militari Israele”. Hamas: “Pericolosa escalation”

(Adnkronos) – Cessate il fuoco fragile a Gaza. E' di almeno 24 morti il bilancio dei raid aerei israeliani lanciati ieri pomeriggio sulla Striscia, secondo i media palestinesi. Il Times of Israel riferisce che le Idf hanno condotto raid su obiettivi di Hamas dopo che i miliziani hanno aperto il fuoco contro i militari israeliani a Khan Younis nel sud dell'enclave palestinese. "Noi la consideriamo una pericolosa escalation attraverso la quale il criminale di guerra Netanyahu cerca di riprendere il genocidio contro il nostro popolo", si legge in una dichiarazione di Hamas in cui si afferma che gli attacchi aerei lanciati sulla Striscia mettono a rischio la tenuta del cessate il fuoco.  
Pubblicato il 20 Novembre 2025

