Gaza, Hamas libererà 4 soldatesse israeliane

(Adnkronos) – Sono quattro giovani soldatesse israeliane gli ostaggi che Hamas libererà domani, sabato 25 gennaio, e di cui ha appena comunicato i nomi alle autorità dello Stato ebraico. La loro liberazione, nell'ambito dell'accordo per la tregua a Gaza, seguirà di 7 giorni quella delle 3 donne rilasciate sabato scorso. Si tratta di Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy e Liri Albag, come ha spiegato il portavoce dell'ala militare della fazione palestinese, Abu Ubaida, secondo quanto riferito da al-Arabiya. Le quattro donne appartengono all'unità di sorveglianza elettronica delle Idf, con il compito di analizzare in tempo reale le immagini delle telecamere collocate lungo il confine di Gaza. Sono state rapite dai miliziani di Hamas che avevano fatto irruzione nella base di Nahal Oz uccidendo 52 soldati israeliani. Con loro era stata rapita anche una quinta soldatessa, Agam Berger, di cui però non si hanno notizie. La decisione di Hamas di liberare quattro soldatesse domani rappresenterebbe una violazione dell'accordo sul cessate il fuoco, scrive il Times of Israel. In base all'intesa, dovrebbero essere rilasciate per prime le donne civili, poi le soldatesse, quindi gli anziani e infine coloro che vengono ritenuti molto malati. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 24 Gennaio 2025