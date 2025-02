Gaza, giovedì consegnati a Israele i corpi di 5 ostaggi

(Adnkronos) –

Israele si prepara a ricevere giovedì i corpi di cinque ostaggi, alcuni dei quali sono stati uccisi durante la prigionia nella Striscia di Gaza. Lo ha riferito l'emittente israeliana Kan, secondo la quale le Idf hanno iniziato i preparativi per la consegna delle salme. Secondo la tv, giovedì mattina Hamas renderà noti i nomi degli ostaggi uccisi durante la prigionia. Le ambulanze delle Idf attenderanno in un punto concordato all'interno dell'enclave e poi trasferiranno le salme direttamente all'Istituto medico-legale di Abu Kabir per l'identificazione. Solo dopo che saranno state verificate le identità delle persone rapite, le autorità israeliane aggiorneranno definitivamente le loro famiglie. Sabato, invece, dovrebbe effettuarsi il settimo scambio di prigionieri nell'ambito dell'attuazione della prima fase dell'accordo sul cessate il fuoco. E' previsto il rilascio di tre ostaggi israeliani vivi. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 17 Febbraio 2025