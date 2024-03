Gaza, Cina bacchetta Israele: “Guerra una vergogna per la civiltà, cessate il fuoco urgente”

(Adnkronos) – ''La guerra che Israele sta conducendo nella Striscia di Gaza è una vergogna per la civiltà''. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese Wang Yi nel corso di una conferenza stampa a Pechino, affermando che ''la comunità internazionale deve agire con urgenza e dare la massima priorità al raggiungimento di un cessate il fuoco immediato e alla cessazione delle ostilità''. Il capo della diplomazia di Pechino ha quindi aggiunto che ''garantire gli aiuti umanitari è una responsabilità morale urgente''. "Pechino – ha poi aggiunto Wang Yi – sostiene che la Palestina debba diventare un membro ufficiale e a pieno titolo delle Nazioni Unite" e ''il ruolo delle Nazioni Unite va rafforzato e non indebolito, il suo status deve essere sostenuto, non sostituito''. Allo stesso tempo, Wang ha aggiunto che ''le Nazioni Unite vanno riformate e migliorate per rispondere alla nuova realtà e allo sviluppo internazionale politico ed economico'', promettendo poi il contributo cinese in merito. Il capo della diplomazia cinese è poi tornato sulla causa palestinese affermando che ''il disastro di Gaza ricorda ancora una volta al mondo che non è più possibile ignorare che i Territori palestinesi sono occupati da molto tempo''. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Marzo 2024