Attualità

Gaza, 8 palestinesi uccisi in raid Israele sulla Striscia

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Almeno otto palestinesi sono stati uccisi in raid aerei israeliani condotti nella notte sulla Striscia di Gaza. Lo riferiscono i media palestinesi secondo i quali un attacco nella zona di Khan Younis, nella parte meridionale della Striscia di Gaza, ha causato la morte di quattro persone. Altre quattro sono state uccise in un attacco nei pressi di Jabalia, nella parte settentrionale della Striscia. Gli attacchi sono stati lanciati dopo che cinque uomini armati si sono avvicinati alle truppe sul lato israeliano della Linea Gialla la scorsa notte, in quella che l'esercito ha definito una "palese violazione" del cessate il fuoco. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 15 Febbraio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Verissimo, oggi domenica 15 febbraio: gli ospiti e le interviste

48 minuti fa

Bastoni nella bufera, l’esultanza dopo il rosso a Kalulu scatena i social

49 minuti fa

Oggi Papa Leone XIV a Ostia, è la sua prima visita in una parrocchia romana

1 ora fa

Milano Cortina, le gare di oggi: da Goggia e Brignone allo snowboard con Moioli, orari e dove vedere gli azzurri

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio