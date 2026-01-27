Attualità

Gauff perde agli Australian Open e… distrugge la racchetta

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Giornata da dimenticare per Coco Gauff agli Australian Open 2026. Oggi, martedì 27 gennaio, la tennista statunitense è stata eliminata ai quarti di finale dello Slam di Melbourne dall'ucraina Elina Svitolina, numero 12 del mondo, che l'ha battuta in due set con un netto 6-1, 6-2 e ora troverà in semifinale la leader del ranking Wta Aryna Sabalenka, vincente a sua volta contro un'altra americana, Iva Jovic, mattatrice di Jasmine Paolini al terzo turno. Gauff, che arrivava alla nuova stagione da terza della classifica generale, ha lasciato il campo visibilmente amareggiata e delusa soprattutto dalla sua prestazione, sfogando tutta la sua rabbia e frustrazione nella pancia della Rod Laver Arena. Appena terminato il match infatti, sulla strada per gli spogliatoi, l'americana si è sfogata sulla sua racchetta, battendola violentemente, e più volte, contro il pavimento. Risultato? Racchetta completamente distrutta.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 27 Gennaio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Zverev e la fondazione contro il diabete: “Voglio aiutare e fare la differenza”

10 minuti fa

Social vietati ai minori di 15 anni, dall’Australia al Regno Unito: cosa fanno gli altri Paesi

14 minuti fa

Milano-Cortina, portavoce Ice: agenti in Italia “contro rischi criminalità transnazionale”

32 minuti fa

Elina Svitolina, chi è la tennista ucraina in semifinale agli Australian Open

38 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio