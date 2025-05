Gauff e il primo Papa americano: “Ho urlato, volevo andare a San Pietro”

(Adnkronos) –

Coco Gauff e il primo Papa americano. La tennista statunitense, dopo aver battuto la canadese Victori Mboko oggi, venerdì 9 maggio, al primo turno degli Internazionali d'Italia 2025, ha parlato di Papa Leone XIV, all'anagrafe Robert Francis Prevost, ovvero il primo Pontefice a stelle e strisce della storia: "Non ho seguito molto le fasi del processo, ho visto alcune cose da quando sono arrivata qui a Roma. Ricordo che un giorno quando stavo arrivando al campo ho chiesto alla mia fisioterapista, che è cattolica, se ci fosse mai stato un Papa americano e lei mi ha risposto 'mai, e probabilmente non ci sarà mai'", ha raccontato la numero tre del mondo, "e quindi poi stavamo guardando la tv e quando hanno annunciato che il nuovo Papa fosse americano ho urlato, mi sono sentita come se avessi vinto alle Olimpiadi". Nei giorni scorsi Gauff aveva anche espresso il desiderio di andare in piazza San Pietro, per assistere a quest'evento storico: "Lui sembra un brav'uomo, ho visto dei suoi video, alcune interviste del fratello e ho pensato 'wow, è un brav'uomo'. Io non sono cattolica, ma volevo provare ad andare in piazza San Pietro quando è arrivata la fumata bianca. Ho visto tantissima gente che è corsa in piazza e sono stata molto vicina a fare lo stesso. Sono molto orgogliosa di essere stata nella stessa città dove è avvenuto questo evento storico. Spero che svolga un buon lavoro". "Ho visto che ha giocato a tennis, quindi probabilmente sa chi sono", ha detto Gauff ridendo, "se gli piace il tennis magari guarda qualche partita e potrebbe sapere chi sono. Sarebbe molto bello, ma se non fosse così va bene lo stesso. Non so se il Papa vada a eventi sportivi, ho sentito che è un tifoso dei White Sox, ma magari verrà a vedere una partita e tiferà per me". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 9 Maggio 2025