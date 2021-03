Gaudiano: “Mi dispiace non poter sfogare la felicità”

“Stanotte ho chiuso gli occhi molto tardi.La situazione che stiamo vivendo ci costringe a non poter sfogare la felicità che viviamo. Ho cercato di interiorizzare quello che sto vivendo, ma ancora oggi faccio fatica a far combaciare la persona che vedo sui giornali col premio in mano e la persona che sono”. E’ il commento del vincitore nella sezione Nuove Proposte del 71mo festival di Sanremo Gaudiano.

“Quando ho riacceso il telefono, ho ricevuto molto amore -dice il vincitore- Non ho vinto da solo, ho vinto grazie ad un’armata che si è riconosciuta nella mia storia. E’ una canzone che è nata da un concetto di ispirazione secondo verità”, ha aggiunto Gaudiano.L’artista, che ieri ha dedicato la vittoria al padre scomparso due anni fa commuovendosi sul palco, ha poi speso qualche parola sulle sue emozioni in seguito alla scomparsa del papà: “La morte di mio padre evento traumatico che ancora oggi faccio fatica a portare con me. Cerco di reagire con il massimo della positività, ma faccio fatica a lasciarmi scivolare le cose addosso, proprio perché quando le cose sono importanti le reazioni è uguale e contraria”.

Per il cantautore pugliese “bisogna tenere sempre presente che quando ti tocca il lato emotivo è difficile restare calmi. A volte sfogo l’aggressività, su me stesso naturalmente, non sugli altri, perché ci tengo davvero tantissimo a determinate cose e mio padre era una di queste”, aggiunge.

