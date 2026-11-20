(Adnkronos) – “Le Finals a Torino sono sempre meglio, sia dal punto di vista di esperienza degli appassionati che di qualità del gioco. Il dato più importante è lo stadio pieno, anche con l’assenza di Sinner”. Andrea Gaudenzi, presidente dell’Atp, sorride e dice la sua sulle Atp Finals in corso a Torino. “L’atmosfera è incredibile, il prodotto è forte. Il tennis – sottolinea – piace alla gente e gli italiani hanno risposto benissimo ai nostri appassionati”.

Gaudenzi snocciola indicazioni sul futuro del Torneo dei Maestri: “Continuiamo a ragionare sempre, ogni anno, per cercare di migliorare. L’anno prossimo saremo qui a Torino, ma continuiamo sempre a discutere per cercare di avere opzioni migliori. Non abbiamo ancora deciso al momento”. Sulla struttura del torneo, nessun dubbio: “La formula con il round robin funziona a questo livello, ci sono qui i migliori otto al mondo e si sfidano in otto giorni, la gente vuole vederli contro. Non stiamo ragionando per cambiare un format che funziona e ha sempre funzionato”.

Spazio poi alle riflessioni sui tornei in Medio Oriente per l’anno prossimo: “Stiamo monitorando la situazione. Non abbiamo ancora preso una decisione definitiva, abbiamo scelto di attendere e osservare. Non abbiamo alcun controllo sulle dinamiche geopolitiche della regione”.

Gaudenzi ha commentato i dubbi dei giocatori per la partecipazione ai tornei di Dubai e Doha: “La sicurezza del luogo e del nostro personale è per noi una priorità assoluta. L’anno scorso abbiamo riscontrato alcune difficoltà, legate principalmente alle procedure di uscita dal Paese. Nel nostro caso, abbiamo il vantaggio di poter aspettare, dato che si tratta di tornei di categoria 500. Esistono delle alternative, nello specifico ad Acapulco e a Dallas. I giocatori hanno quindi la possibilità di scegliere di non recarsi in Medio Oriente”. E ancora: “Sul piano B stiamo valutando diverse opzioni, come l’aggiunta di nuovi tornei o l’ampliamento dei tabelloni di quelli già esistenti, così da garantire ai giocatori opportunità di competere e mantenere il flusso del circuito”.

Il numero uno dell’Atp è poi tornato sulle parole di Henry Patten. Pochi giorni fa, il tennista britannico ha portato a casa il titolo di miglior coppia di doppio nel 2026 con Harri Heliovaara, sottolineando l’assenza dei vertici dell’Atp durante la premiazione: “Non è stato fatto intenzionalmente. Ho avuto un incontro a Parigi con il gruppo di lavoro del doppio, durato fino a tarda sera”. Gaudenzi motiva così l’accaduto: “Capisco che per loro sia una questione importante e capisco il dispiacere. Si tratta di decidere come spostare risorse e valore ed è difficile anche per noi. Se si poteva fare meglio in questo senso? Forse sì, si può sempre fare meglio. Ero alla premiazione del singolare perché era di sera e le riunioni erano finite. Quella del doppio invece era a mezzogiorno ed ero bloccato”.

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Pubblicato il 20 Novembre 2026