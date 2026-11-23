Cultura scientifica e innovazione hanno avuto un ruolo storico nella costruzione degli Stati Uniti. Scienza e tecnologia sono strumenti per leggere la società contemporanea e rafforzare la collaborazione bilaterale tra Italia e Usa” H. Così Paolo Gaudenzi, consigliere scientifico del Consolato Italiano a Boston, durante l’incontro “250 anni di leadership e innovazione: università e società negli Stati Uniti” presso il Centro Studi Americani a Roma.



Pubblicato il 23 Novembre 2026