Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio

(Adnkronos) –

Ora è ufficiale: Rino Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. A dare l'annuncio il club biancoceleste con una nota sul proprio sito web. "La S.S. Lazio S.p.A. comunica di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra al sig. Gennaro Gattuso". "La Società accoglie con soddisfazione il nuovo allenatore, nella convinzione che la sua esperienza, professionalità e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi del Club". Il tecnico calabrese, reduce dalla sfortunata esperienza da ct azzurro, prende il posto di Maurizio Sarri, passato all'Atalanta.

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Pubblicato il 23 Giugno 2026