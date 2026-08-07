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Gatto in pericolo su un tetto, il ‘salvataggio’ con… un’asse da stiro

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(Adnkronos) –
Una comune asse da stiro, che all'improvviso si trasforma in uno strumento di salvataggio. È questa la bizzarra soluzione escogitata da una donna di Kars, in Turchia, per salvare un gatto rimasto intrappolato sul tetto di un edificio di sei piani. Affacciandosi dalla finestra del palazzo accanto, la signora ha posizionato l'asse tra la sua abitazione e il tetto, creando un passaggio sicuro per l'animale. Inizialmente diffidente, il gatto ha poi attraversato il ponte improvvisato e ha raggiunto la finestra, mettendosi al riparo. Il salvataggio, raccontato da un video, è diventato presto virale sul web. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 7 Agosto 2026

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