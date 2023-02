Gatta (Fi): “Il 6 marzo incontro a Roma con il ministro Pichetto Fratin”

“A chi imbastisce un arsenale di polemiche inutili e forse anche dannose per il nostro territorio, a chi si serve di questo problema per giustificare proprie deplorevoli ed interessate “deviazioni” rispetto alle posizioni ufficiali e ben note di Forza Italia, preferisco rispondere con i fatti: il giorno 6 marzo alle ore 15.00 a Roma, il Ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin incontrerà il sottoscritto e il sindaco Rotice per affrontare il problema del deposito gpl Energas. Potrei liquidare così l’ennesima dichiarazione del M5S che sottovaluta il peso di un impegno che, assieme al locale circolo di Forza Italia, porto avanti da tempo ed il valore di un principio da cui, purtroppo per loro, non mi discosto di un millimetro: Manfredonia ha dato troppo e l’allocazione sipontina del deposito incontrerà sempre il fermo “no” mio e della comunità. Che un tema così importante per il nostro territorio diventi divisivo o utile per costruire polemiche strumentali è veramente un peccato ed una circostanza a cui non mi arrendo. La città di Re Manfredi deve essere unita in questa battaglia e Forza Italia Manfredonia ha da sempre manifestato tutta la sua contrarietà al progetto, anche quando altri non si esprimevano o, addirittura, avevano incontri segreti con il patron di Energas. È un tema spinoso di cui è giusto parlare con onestà intellettuale, ma non per accrescere tensioni. Ad ogni modo, l’incontro con il Ministro sarà la sede per riportargli le nostre istanze e avere informazioni precise – e mi auguro positive- da divulgare alla comunità”.

Condividi sui Social!