Gatta: “Ennesimo taglio ai danni della comunità, la misura è colma!”

Nota del consigliere regionale di Forza Italia, Giandiego Gatta. “L’ultimo atto di un copione che grida vendetta e che racconta del costante ed ingiustificato depauperamento dell’ospedale di Manfredonia: il direttore del dipartimento di Maternità e Infanzia ha disposto la sospensione delle attività chirurgiche ginecologiche del nosocomio, trasferendole a Cerignola e San Severo. Le ragioni di questo affronto ad una comunità di quasi sessantamila abitanti, che diventano centomila ove si considerino i centri viciniori di Zapponeta, Mattinata, Monte S. Angelo, Vieste, sono ancora più offensive: ‘carenza di anestesisti e di personale del comparto’, unitamente alla ‘scomparsa e successiva ricomparsa dello strumentario chirurgico dedicato alle IVG’.

Allora, pongo alcuni quesiti: anziché trasferire le prestazioni sanitarie altrove, perché non è stato richiesto altro personale? Il direttore generale della Asl di Foggia è consapevole che ciò dipenda esclusivamente da lui? Perché, dunque, non provvede a potenziare una struttura sanitaria che da sempre eroga un servizio fondamentale ad una comunità numerosissima? La verità è che c’è qualcuno – da tempo – che ha deciso di smantellare il ‘San Camillo’ di Manfredonia, condannandolo ad una morte lenta e silenziosa. Ma noi non resteremo in silenzio e chiediamo conto alla direzione generale della Asl e alla Giunta regionale per sapere se l’operato del direttore del dipartimento sia in linea con i loro intendimenti o se si tratti di uno ‘scippo’ al nostro ospedale senza alcuna giustificazione. Adesso la misura è veramente colma”.

Dell’Erba annuncia un’interrogazione consiliare ad Emiliano: “Ora basta con il disinteresse verso questa comunità”

“La sospensione delle attività chirurgiche ginecologiche dell’ospedale, che si vogliono trasferire a Cerignola e San Severo, è l’ennesimo torto a Manfredonia ed ai manfredoniani che perdono un punto di riferimento sanitario. Non rimarrò fermo ad attendere che svanisca nel nulla tutta la struttura ospedaliera manfredoniana. Sto preparando una interrogazione dove mi aspetto risposte convincenti sul perché si blocca un intero servizio per l’assenza, a quanto pare, di un anestesista o di apparecchiature”. Il Presidente del Gruppo Misto alla Regione Puglia, Paolo Dell’Erba, annuncia, quindi, una interrogazione consiliare indirizzata al Governatore Emiliano, ma soprattutto battaglia senza fine se non sarà restituito il giusto ruolo all’ospedale e con adeguati servizi, necessari per la comunità manfredoniana.

“Siamo stanchi di vedere depauperare il patrimonio di assistenza sanitaria ed ospedaliera della provincia di Foggia. Un processo di distruzione iniziato con Vendola e che sta trovando il suo successore in Emiliano”, conclude il consigliere regionale Dell’Erba.

