Gasperini: “Non rinnoverò il contratto con l’Atalanta. Lookman? Nessuna offesa”

(Adnkronos) – "Come hanno detto in tanti, c'è un inizio e una fine. Vedremo a fine anno se andare a scadenza o interrompere. Non ci saranno ulteriori rinnovi e continuità". Lo ha detto il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini alla vigilia della gara di campionato con l'Empoli, parlando del suo futuro. L'attuale accordo tra il tecnico e i nerazzurri scade il 30 giugno 2026, ma il rapporto potrebbe interrompersi anche a fine stagione, visto che Gasperini prenderà una decisione dopo le prossime 13 partite di Serie A. In conferenza stampa, Gasperini è tornato anche sulla polemica con Lookman: "La mia non voleva essere una frase offensiva. Ieri abbiamo avuto in Udinese-Lecce quello che poteva essere un teatrino in mondovisione, per fortuna ci sono stati ragazzi che hanno lasciato perdere. Avrei voluto che un giocatore forte come lui avesse fatto un gesto nei confronti di De Ketelaere. Lookman può diventare un rigorista, sarebbe una capacità ulteriore. Ho quasi la sensazione che ci sia la volontà che l’Atalanta venga descritta che sia così tutto per aria, ma la realtà è un po’ diversa. Si è sentito offeso, non volevo offendere nessuno" —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 22 Febbraio 2025