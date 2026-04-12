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Gas, Descalzi: “Necessario sospendere bando Russia che scatterà il 1 gennaio 2027″﻿

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(Adnkronos) – “Sul gas penso che sia necessario sospendere il bando che scatterà il 1 gennaio 2027 sui 20 miliardi di metri cubi che vengono dalla Russia”. Lo dichiara l’Ad di Eni Claudio Descalzi a margine dell’intervento alla Scuola di formazione politica della Lega, oggi a Palazzo Rospigliosi a Roma. “La flessibilità sulla rete la dà il gas, non le rinnovabili e neanche il nucleare che non abbiamo – aggiunge – di gas ne abbiamo bisogno e bisogna rendersi conto di queste cose. Abbiamo una società che vive con questo gas. Quindi, secondo me sul gas è necessario rivedere” il bando russo. 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 12 Aprile 2026

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