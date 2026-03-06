Garofalo Health Care aderisce a progetto ‘Fernanda Medical Center’ in Burkina Faso

(Adnkronos) – Garofalo Health Care S.p.A. comunica la propria adesione all’iniziativa promossa dall’Associazione no-profit Manalive, finalizzata alla realizzazione di un villaggio nel sud-ovest del Burkina Faso, nella regione di Ioba, nell’ambito di un progetto umanitario di cooperazione allo sviluppo. Il progetto prevede il finanziamento della costruzione e dell’allestimento di un centro medico attraverso il Fondo Finalità benefiche, istituito in conformità all’art. 10 dello Statuto sociale. L’Associazione Manalive si prefigge l’obiettivo di assistere le popolazioni svantaggiate e le famiglie in difficoltà nell’uscita dallo stato di estrema povertà e abbandono in cui si trovano. GHC ha quindi stanziato un contributo per la costruzione di una struttura sanitaria, che sarà gestita dall’Ordine dei Camilliani in Burkina Faso e rappresenterà un punto di riferimento per l’intera area, garantendo l’erogazione di cure e attività di prevenzione, oltre che servizi di diagnostica, offrendo, al contempo, servizi medici di urgenza e contribuendo significativamente al miglioramento della salute della comunità locale. "Questo impegno medico -si legge in una nota- si inserisce in un contesto nazionale in cui la popolazione è particolarmente esposta a numerose patologie e forte malnutrizione, problemi aggravati dalla carenza di personale medico qualificato, strutture sanitarie e risorse finanziarie. Il centro medico sarà intitolato “Fernanda Medical Center”, in memoria e onore della Dr.ssa Fernanda Borioni Garofalo, madre di Maria Laura Garofalo, Amministratore Delegato di GHC, a 15 anni dalla sua scomparsa". Il villaggio Manalive – che sorgerà su un terreno di 20 ettari – è il fulcro di un progetto di sviluppo ben più ampio al servizio di circa 15.000 persone, che ospiterà, oltre al centro medico, anche un sistema di gestione idrica da 20.000 m3, una scuola di formazione agricola e rurale, alloggi per i medici e gli insegnanti della scuola, un centro sportivo e la Chiesa “San Camillo de Lellis” in grado di ospitare fino a 500 fedeli. Il “Fernanda Medical Center” si svilupperà in circa 650 m2 su due piani e sarà suddiviso in tre distinte unità operative: la prima si occuperà della medicina preventiva, diagnostica e vaccinazioni, la seconda sarà adibita a pronto intervento e chirurgia di base mentre la terza sarà dedicata al reparto di maternità e ginecologia. Il Centro Medico disporrà di 20 posti letto con relativi servizi, 4 studi ambulatoriali per le visite, una sala operatoria, una sala parto, una farmacia e avrà in dotazione un’ambulanza e una moto per la consegna urgente di farmaci nella zona. L’iniziativa di Garofalo Health Care si inserisce nel più ampio impegno del Gruppo verso la sostenibilità e la responsabilità sociale, elementi cardine della propria strategia ESG. Da sempre attenta all’impatto delle proprie attività sulle comunità in cui opera, l’azienda sostiene progetti in grado di generare valore sociale duraturo, con particolare attenzione all’accesso alle cure e alla promozione della salute. Alessandro Maria Rinaldi, Presidente del Consiglio di Amministrazione di GHC, ha dichiarato: “L’istituzione del Fernanda Medical Center all’interno del Villaggio Manalive rappresenta un concreto impegno da parte della nostra azienda a contribuire significativamente all’alleviamento delle criticità sanitarie in una regione remota dell’Africa occidentale, caratterizzata da una marcata carenza di infrastrutture sanitarie e da una limitata offerta di servizi di prevenzione. In particolare il nostro Statuto prevede l’accantonamento dell’1% del risultato netto a un Fondo destinato a finalità benefiche e/o scientifiche e questo progetto, così come altre iniziative in passato, sostengono progetti diretti o attraverso Comunità non profit in grado di fornire un supporto a persone svantaggiate. Questa struttura è stata intitolata alla dott.ssa Fernanda Borioni Garofalo in riconoscimento della sua generosità e della sua profonda sensibilità verso le fragilità delle persone più vulnerabili”.

Pubblicato il 6 Marzo 2026