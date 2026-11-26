(Adnkronos) – “Spero che il mio piccolo contributo possa portare finalmente alla verità, qualunque essa sia”. A parlare, a condizione di anonimato, è la testimone del caso Garlasco che è stata sentita in Procura sull’episodio relativo allo spostamento della circolazione della notizia sulla morte di Chiara

Poggi nell’agosto del 2007.

Raggiunta dai microfoni di Storie

Italiane, la trasmissione di Rai 1 condotta da Eleonora Daniele, nel filmato andato in onda oggi, giovedì 26 novembre, la donna ha spiegato: “È andata benissimo, abbiamo puntualizzato tante tante cose. Tutto attinente a quello che io ho sempre detto”, ha poi raccontato. “Ho fatto il nome di chi era con me ed adesso ci penseranno loro a contattare le persone. Mi sento più leggera. Se qualcuno sa, parli perché ci sia giustizia. Fatelo per Chiara”.

Entrando nel merito dell’incontro, la testimone ha aggiunto: “Sono atti secretati, ci sono anche dati sensibili. Ho ricostruito quella giornata, ho parlato del giorno dopo. È stato un colloquio

tranquillo, due ore che sono volate. Mi hanno messo a mio agio, a parte l’attesa, un po’ di tremarella mi era venuta. Quello che ho sempre detto a voi, l’ho detto a loro”.

“Mi sono messa tanto in discussione, se me lo sono sognato, ci ho riso su e qualche domanda me la sono fatta”, ha concluso la donna spiegando perché abbia deciso di raccontare soltanto oggi quanto ricordava. “L’unica certezza che ho è che fino al 4 novembre, quando ho parlato con Valentina di questa storia, io non sapevo l’orario di scoperta del cadavere. Se all’epoca ci fosse stato tutto questo tam tam mediatico, avrei parlato già. Il mio scopo era arrivare in Procura. Il mio dovere l’ho fatto. Va bene così”, le sue parole.

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Pubblicato il 26 Novembre 2026