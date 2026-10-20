Garlasco, scontro in tv tra Milo Infante e l’ex colonnello Cassese: “Cercavate le prove della colpevolezza di Alberto Stasi”

(Adnkronos) – Nuovo acceso confronto tv sul delitto di Garlasco. Questa volta protagonisti sono il giornalista Milo﻿ Infante e l’ex colonnello dei Carabinieri, Gennaro Cassese, che condusse le indagini subito dopo il ritrovamento del corpo senza vita di Chiara

Poggi nella villetta di via Pascoli il 13 agosto del 2007. I due sono stati ospiti della trasmissione Quarta Repubblica in onda su Rete 4 lunedì 19 ottobre, condotta da Nicola Porro.

Al centro della discussione le scarpe

di Alberto Stasi, al momento unico condannato per il delitto di Garlasco, e le circostanze della loro consegna ai carabinieri. Un botta e risposta serrato, durante il quale giornalista ha incalzato ripetutamente il colonnello. “Voi cercavate le prove della colpevolezza di Alberto Stasi. Mi spieghi perché gli avete preso le scarpe?”, ha detto il giornalista. “Dove c’è scritto che gliele abbiamo chieste?”, ha replicato Cassese.

A quel punto, di nuovo Infante: “Voi non avete scritto nulla. Questo lo dice Stasi più di una volta: ‘Hanno aperto un armadio, hanno visto la scarpiera e hanno detto di consegnarle’. Tanto è vero che Alberto le prende e le consegna. Lei adesso mi dice che non avete chiesto le scarpe ad Alberto? È un pazzo che consegna volontariamente le scarpe che voi non avete chiesto?”.

Cassese ha risposto: “Noi facciamo aprire questo armadio però poi prendiamo solo alcune scarpe e non tutte?”, infine la chiusura di Infante: “Esattamente questo. Se lei smentisce sta dando una notizia

esclusiva. Non avete chiesto voi le scarpe a Stasi?”.

—

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 20 Ottobre 2026