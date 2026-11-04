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Garlasco, l’avvocato di Stasi: “La revisione? Siamo agli ultimi cinquanta metri, ci saranno nuovi elementi”

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(Adnkronos) – “A proposito della revisione siamo negli ultimi cinquanta metri”. A parlare è Antonio ﻿De Rensis, avvocato che rappresenta la difesa di Alberto Stasi, al momento unico condannato per il delitto di Garlasco, consumatosi il 13 agosto 2007. Intervenendo nella puntata di oggi di Mattino Cinque su Canale 5, il legale ha risposto così ad una domanda sulla possibile richiesta di revisione del processo per il suo assistito, all’indomani di un’altra richiesta importante, e cioè quella avanzata dalla Procura di Pavia nei confronti di Andrea Sempio per il suo
rinvio a giudizio
nell’ambito della nuova indagine sull’omicidio di Chiara Poggi.  

 

“Ci saranno elementi che potranno farci saltare dalla sedia?”, chiede a un certo punto Federica Panicucci. La risposta di De Rensis non si è fatta attendere: “Sì, ovviamente non entro nei particolari, ma penso che ci sia qualcosa che, come ha detto la mia collega Giada Bocellari, desterà scalpore. La revisione ha per oggetto anche lo smantellamento dell’accusa che l’ha portato in carcere quindi immagino che qualcosa di oppositivo alle fondamenta che hanno portato Alberto in carcere ci possa essere”. 

Infine, un riferimento proprio alla collega Bocellari, con la quale porta avanti la difesa di Stasi: “Siamo due combattenti, continueremo a guardare il nostro giardino”, riferendosi a un comunicato realizzato dalla difesa di Andrea Sempio rilasciato subito dopo la richiesta di rinvio a giudizio per quest’ultimo.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 4 Novembre 2026

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