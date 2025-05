Garlasco, faccia a faccia tra Sempio e i pm. Stasi in procura come testimone

(Adnkronos) – Il colpo decisivo oppure uno sparo a salve. Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, convocato oggi dalla Procura di Pavia. E se il trentasettenne decidesse di rispondere all’interrogatorio si conoscerebbero – per la prima volta dalla riapertura dell’indagine – le novità sul tavolo degli inquirenti per il delitto del 13 agosto 2007 per il quale è stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere l’allora fidanzato Alberto Stasi. I più informati dicono che Sempio, accompagnato dagli avvocati Angela Taccia e Massimo Lovati, non risponderà per non concedere vantaggi a chi lo accusa.

Stasi, a bordo di un’auto guidata dalla sua avvocata Giada Bocellari, è intanto entrato dal passo carraio in procura dove viene sentito come testimone assistito nella nuova inchiesta. A due mesi dalla notizia sorprendente che l’amico del fratello della vittima è nuovamente indagato per il delitto di Garlasco, l’auspicio è di conoscere i nuovi elementi d’accusa, finora gli indizi di cui si parla – Dna, alibi e contatti telefonici – sono quelli che già compaiono in una doppia inchiesta su Sempio e nell’archiviazione del 2017. In particolare, tra gli assi da giocare, la sua (presunta) traccia genetica trovata sulle unghie della vittima, lo scontrino del parcheggio di Vigevano che lui mostra a riprova che non era a Garlasco la mattinata dell’omicidio e le telefonate sospette fatte a casa Poggi alcuni giorni prima della morte della ventiseienne. Elementi che otto anni fa non hanno convinto né la Procura di Pavia, né il gip Fabio Lambertucci. In questa ultima inchiesta gli inquirenti sono convinti che il Dna maschile (due in realtà, ndr) sulle unghie di Chiara non è giustificabile se non ipotizzando una lite tra la vittima e l’amico del fratello. Per i titolari dell’indagine – i pm Stefano Civardi, Valentina De Stefano e Giuliana Rizza – quell’impronta genetica è da contatto cioè la vittima e l’aggressore erano sulla stessa scena, nello stesso identico momento. Un’idea ‘scartata’ dai consulenti (anche quelli del condannato) e che il perito Francesco De Stefano nell’appello bis a Stasi ha bollato come inutilizzabile, non scientificamente valida perché non restituisce lo stesso risultato, e non è identificativo perché identifica una linea paterna e non una singola persona. Inoltre, tutte le sentenze ritengono che Chiara sia stata colpita di sorpresa, senza lasciarle il tempo di reagire, parole che mal si conciliano con la nuova dinamica del delitto. Il presunto Dna è già stato ‘smontato’ nell’archiviazione contro Sempio poiché si è ritenuto riconducibile a un contatto: Sempio che frequentava casa Poggi potrebbe aver lasciato la sua impronta genetica su un oggetto (la tastiera del computer) e non essendo ‘lavato’ da reagenti Chiara toccandolo successivamente potrebbe averlo catturato; una spiegazione che non colloca l’indagato in via Pascoli mentre Chiara Poggi viene uccisa. Altro elemento che torna al centro delle accuse è l'alibi dell'amico di Marco Poggi. A verbale ha sempre ripetuto che quella mattina ha aspettato la madre per prendere l’unica macchina di famiglia e raggiungere Vigevano. Nel 2008 mostra lo scontrino del parcheggio di piazza Ducale, ma i nuovi magistrati non gli credono incrociandolo con un altro elemento già noto: le risultanze telefoniche. Per la difesa di Stasi, e a quanto pare anche per la Procura di Pavia, il cellulare di Sempio aggancia le celle di Garlasco a riprova che dice una bugia. Una consulenza della famiglia Poggi, invece, ritiene credibile – orari alla mano – il suo racconto e a rafforzare l’idea che Chiara e l’indagato non si conoscesse emerge l’assenza di contatti tra il cellulare della vittima e Sempio. Sei giorni prima del delitto Sempio chiama due volte casa Poggi (due e otto secondi la durata), l’8 agosto la conversazione con la sorella dell’amico dura 21 secondi. Difficile dimostrare che fosse uno stalker. In un’inchiesta che non è solo giudiziaria, ma anche fortemente mediatica con perquisizioni e indagato esposti a favore di telecamere e testimoni che si fanno avanti anni dopo in tv – l’interrogatorio a Sempio avviene contemporaneamente a quello ad Alberto Stasi (sempre in procura a Pavia) e Marco Poggi, fratello della vittima, che sarà invece sentito a Venezia per chiedergli alcune precisazioni rispetto alle dichiarazioni già rese a metà marzo su chi frequentava la loro villetta, su chi utilizzava il computer di casa, su chi era al corrente che a inizio agosto la famiglia sarebbe partita per le vacanze in Trentino e che Chiara sarebbe rimasta sola a Garlasco. Come nei film americani, il 'faccia a faccia' (a distanza) vedrà il testimone assistito Stasi rispondere non sull’omicidio (di cui è l’unico colpevole accertato dallo Stato italiano) ma sulle amicizie di Chiara. Che Sempio e Stasi non si conoscessero trova d’accordo entrambi e il movente sentimentale sembra già archiviato: la differenza di età tra indagato e vittima "rende difficile ipotizzare un interesse di Sempio nei suoi confronti; interesse peraltro mai riferito da alcuna delle persone sentite", si legge nell'archiviazione di Pavia. Se nelle ultime settimane – alla luce delle perquisizioni scattate a casa Sempio, dei genitori e di due amici (non indagati) della compagnia di Marco Poggi – e delle regole fissate per l’incidente probatorio per cui è stato chiesto il Dna a una decina di persone tra cui le gemelle K (non indagate), Stefania e Paola Cappa cugine della vittima, si è tentato di buttare fango su eventuali complici, i fatti giudiziari restano chiari: l'unico nome scritto nel registro degli indagati è quello di Andrea Sempio e l’unico colpevole dell’omicidio di Chiara Poggi è Alberto Stasi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 20 Maggio 2025